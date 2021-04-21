Шапки-ушанки, шубы и серьги из меха: в Лондоне прошел показ новой коллекции Burberry

В Лондоне во флагманском бутике бренда Burberry предоставили свою коллекцию сезона осень-зима 2021-2022. Она получила названиее «Женственность» — и в ней креативный директор модного дома Рикардо Тиши показал силу и красоту женщин. Феминных вещей в коллекции действительно немало, например, блестящие золотые платья и украшения, ассиметричные платья, блузы и платья в стиле колор-блок.
Кроме этого, в коллекцию Burberry вошли дафлкоты, брючные костюмы, шапки-ушанки. Отдельное внимание Рикардо Тиши уделил меху (искусственному), показав на подиуме вариации шуб и даже серьги из этого материала. Среди аксессуаров также объемные меховые сумки с деталями, напоминающими уши.
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