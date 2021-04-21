Boggi Milano выпустили линию B Aria, в которую вошли немнущиеся вещи

Коллекция весна-лето 2021 бренда Boggi Milano состоит из нескольких линий: B Tech и B Aria. И если в первую вошли вещи из джерси — ткани, на которой не остается заломов и которая быстро сохнет, то вторая отличается вещами из экстра-легких материалов. Кроме того, одежда из линии B Aria не мнется и все благодаря именно своей легкости. Такие костюмы и блейзеры свободного кроя весом всего в 350 грамм как раз подойдут для теплого и даже жаркого летнего сезона.