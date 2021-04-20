Мини, пайетки, брючные костюмы и вдохновение Бродвеем в осенне-зимней коллекции Michael Kors

В коллекцию, приуроченную к юбилею Michael Kors, вошли мини-платья и платья в пол, украшенные пайетками, брючные костюмы, платья-пиджаки, жакеты, мини-юбки, пальто, шубы, свитеры с объемным горлом, а также блестящие тренчи. Цветовая гамма состоит из классических оттенков: красного, черного, белого, серого, золотого и коричневого, а среди принтов коллекции — анималистичный и клетка.