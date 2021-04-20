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Мини, пайетки, брючные костюмы и вдохновение Бродвеем в осенне-зимней коллекции Michael Kors

Майкл Корс отпраздновал 40-летие своего бренда, показав коллекцию сезона осень-зима 2021. Она посвящена Бродвею и театральной эстетике, которые занимают в жизни Корса отдельное место — он ходит на постановки с пятилетнего возраста, а офис бренда Michael Kors расположен в театральном квартале.

В коллекцию, приуроченную к юбилею Michael Kors, вошли мини-платья и платья в пол, украшенные пайетками, брючные костюмы, платья-пиджаки, жакеты, мини-юбки, пальто, шубы, свитеры с объемным горлом, а также блестящие тренчи. Цветовая гамма состоит из классических оттенков: красного, черного, белого, серого, золотого и коричневого, а среди принтов коллекции — анималистичный и клетка.

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