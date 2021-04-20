Outlet Village Пулково проведет закрытую распродажу

Outlet Village Пулково устраивает свою традиционную закрытую распродажу с 21 по 25 апреля. В это время можно будет приобрести одежду, обувь, аксессуары, украшения и товары для дома с дополнительными скидками до 20% от цены аутлета. К специальным предложениям получат доступ участники программы лояльности, нужно только оформить персональную карту скидок на стойке информации или зарегистрироваться на сайте.
В распродаже примут участие более пятидесяти бутиков, среди них — Babochka Outlet, «Кашемир и Шелк», Fabiana Filippi, Boss, Zilli, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Michael Kors, Furla, Trussardi, Samsonite, Liu Jo, Patrizia Pepe.
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