Outlet Village Пулково проведет закрытую распродажу

Outlet Village Пулково устраивает свою традиционную закрытую распродажу с 21 по 25 апреля. В это время можно будет приобрести одежду, обувь, аксессуары, украшения и товары для дома с дополнительными скидками до 20% от цены аутлета. К специальным предложениям получат доступ участники программы лояльности, нужно только оформить персональную карту скидок на стойке информации или зарегистрироваться на сайте.