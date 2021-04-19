Красная площадь, Триумфальная арка и Эйфелева башня: Balenciaga презентовали новую коллекцию виртуальной экскурсией

Balenciaga представили новую коллекцию, показав ее в инстаграм. Презентация прошла сначала в формате ободряющего видео, которое посвящено насыщенной жизни и во время пандемии, а затем модный дом продемонстрировал кадры из лукбука. В нем модели позируют на фоне узнаваемых мировых достопримечательностей, например, Красной площади, Триумфальной арки, Эйфелевой башни.