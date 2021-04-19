Красная площадь, Триумфальная арка и Эйфелева башня: Balenciaga презентовали новую коллекцию виртуальной экскурсией

Balenciaga представили новую коллекцию, показав ее в инстаграм. Презентация прошла сначала в формате ободряющего видео, которое посвящено насыщенной жизни и во время пандемии, а затем модный дом продемонстрировал кадры из лукбука. В нем модели позируют на фоне узнаваемых мировых достопримечательностей, например, Красной площади, Триумфальной арки, Эйфелевой башни.
Коллекция включает в себя 58 образов. Креативный директор модного дома Демна Гвасалия остался верен своей стилистике — среди вещей — спортивные костюмы, платья и колготы с цветочным принтом, худи оверсайз, кожаные тренчи, олимпийки, вещи из денима и объемные сумки.
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