В «Бутылке» на Новой Голландии открылся флагманский магазин обуви CODE7

Первый магазин CODE7 появился в Петербурге в 2012 году, в нем (как и в новом) представлена обувь культовых и труднонаходимых мировых брендов, например, японских и американских, а также редкие коллекционные пары. Среди моделей, как городская классика, так и обувь для туризма.