В «Бутылке» на Новой Голландии открылся флагманский магазин обуви CODE7

Команда CODE7 открыла второй магазин в Петербурге. Новое пространство расположено на втором этаже «Бутылки» на Новой Голландии и называется CODE7+. В магазине можно найти австралийские челси Blundstone, американскую workwear-икону Red Wing Shoes и французские рабочие мок-дерби Kleman, бонусом — полноценная линейка аксессуаров: от японских носков Healthknit до перчаток от Churchill.
-
Фото: Новая Голландия
Первый магазин CODE7 появился в Петербурге в 2012 году, в нем (как и в новом) представлена обувь культовых и труднонаходимых мировых брендов, например, японских и американских, а также редкие коллекционные пары. Среди моделей, как городская классика, так и обувь для туризма.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.