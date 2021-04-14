Спортивные брюки в пайетках, жокейские сапоги и бейсболки: Celine показали осенне-зимнюю коллекцию

Креативный директор Celine Эди Слиман презентовать новую женскую коллекцию модного дома. Показ прошел в окрестностях Парижа, декорациями для шоу стали сады Андре Ленотра и территория замка Во-ле-Виконт. Модели ходили по живописной локации под саундтрек Un Day Dream, который был написан специально для события. Завершился показ салютом.
В женскую коллекцию Celine осень-зима 2021-2022 вошли вещи в пайетках, среди которых спортивные брюки и платья, тренчи, джинсы скинни, которые Слиман предложил заправлять в жокейские сапоги, блузы с бантами, кюлоты, в том числе из кожи, кардиганы, твидовые жакеты, свитеры с объемным горлом, а также лоферы в сочетании с белыми носками. Главным аксессуаром, как и в коллекции модного дома весна-лето 2021, стали бейсболки.
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