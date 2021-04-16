18+
  • Мода
  • Вещи

15 образов в главном (и смелом!) цветовом сочетании сезона — миксуем зеленый и розовый

Статусом главного цветового сочетания симбиоз зеленого и розового наделили фэшн-блогеры и инфлюенсеры, которые, очевидно, устали от бежевых и молочных оттенков. Если вы тоже в поисках альтернативы униформе петербуржца (миксу из серого и черного), то советуем попробовать сочный и не самый очевидный симбиоз оттенков. А мы поможем, точнее, уже — собрали комплекты для любого случая.

  • Кардиган Valentino, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 255 000 руб.

  • Брюки Jacquemus, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 69 950 руб.

  • Сумка Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 155 500 руб.

  • Шлепанцы Marsell, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 44 400 руб.

  • Жакет BOSS, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 41 500 руб.

  • Брюки Gucci, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 88 200 руб.

  • Браслет Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 89 950 руб.

  • Мюли Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 69 000 руб.

  • Платье Valentino, Babochka, Невский пр., 153, 198 000 руб.

  • Сумка Valentino Garavani, Babochka, Невский пр., 153, 79 900 руб.

  • Туфли Khaite, Babochka, Невский пр., 153, 67 500 руб.

  • Платье Alexandre Vauthier, Babochka, Невский пр., 153, 156 800 руб.

  • Сумка Jacquemus, Babochka, Невский пр., 153, 50 400 руб.

  • Босоножки Off-White, Babochka, Невский пр., 153, 72 400 руб.

Богемный

В таком образе затеряться в толпе на вечеринке или выставке точно не получится. Более того, рискуете стать главным экспонатом! 

  • Кардиган Sandro, Большой пр. П. С., 57/1

  • Велосипедки Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 799 руб.

  • Босоножки Maje, Большой пр. П. С., 57/1

  • Юбка Balenciaga, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 135 500 руб.

  • Свитшот Dries Van Noten, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 23 600 руб.

  • Мюли Balenciaga, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 89 800 руб.

  • Топ Zadig & Voltaire, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 19 710 руб.

  • Шорты Tommy Jeans, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 6 990 руб.

  • Мюли Hogl, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 13 990 руб. 

  • Платье Svoya, 8store, ул. Казанская, 8-10, 18 199 руб.

  • Сандалии Tommy Jeans, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 10 990 руб.

Стритстайловский

Велосипедки с босоножками на каблуке, платья-комбинации с сандалиями в аутдор-эстетике, мюли с топами в бельевом стиле, и все это зеленого и розового цветов. Просто праздник жизни какой-то!

  • Платье Valentino, Babochka, Невский пр., 153, 269 900 руб.

  • Шлепанцы Off-White, Babochka, Невский пр., 153, 14 000 руб.

  • Платье Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17

  • Авоська Ribbonbon, 8store, ул. Казанская, 8-10, 2 500 руб.

  • Сабо ECCO, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 8 490 руб.

  • Свитер Ugly Sweater Club, ул, Рубинштейна, 23, 12 900 руб.

  • Солнцезащитные очки PYE TAIKA WG, PYE, ул. Рубинштейна, 10, ул. Казанская, 20, «Новая Голландия», 8 900 руб.

  • Кардиган Closed, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 30 510 руб.

  • Брюки Calvin Klein, «Гранд Каньон», пр. Энгельса, 154, «Питер Радуга», пр. Космонавтов, 14, 17 990 руб.

  • Сумкам Fetiche, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 26 500 руб.

  • Кроссовки ECCO, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 10 990 руб.

Расслабленный

Вовсю готовимся к летним прогулкам, в том числе, на природе. Кстати, в поле есть вероятность затеряться среди цветов или иммигрировать под них — все-таки во флоре сочетание розового и зеленого — частое явление.

  • Худи Zadig & Voltaire, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 32 310 руб.

  • Спортивные брюки Tommy Hilfiger, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Невский Центр», Невский пр., 114-116, 11 990 руб.

  • Кроссовки Reebok Classic Cardi B Club C, «Галерея», Лиговский пр., 30а

  • Платье Tommy Hilfiger, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 10 990 руб. 

  • Бейсболка Tommy Hilfiger, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 3 490 руб. 

  • Футболка United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 3 599 руб. 

  • Юбка United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 8 999 руб.

  • Кроссовки GOWALK 5-LUCKY, Geox, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 4 999 руб.

Спортивный

Распространить микс розового и зеленого предлагаем на все сферы жизни, спортивные активности — не исключение. Жизнеутверждающие цвета точно откроют второе дыхание или, как минимум, улучшат настроение.

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты