15 образов в главном (и смелом!) цветовом сочетании сезона — миксуем зеленый и розовый

Статусом главного цветового сочетания симбиоз зеленого и розового наделили фэшн-блогеры и инфлюенсеры, которые, очевидно, устали от бежевых и молочных оттенков. Если вы тоже в поисках альтернативы униформе петербуржца (миксу из серого и черного), то советуем попробовать сочный и не самый очевидный симбиоз оттенков. А мы поможем, точнее, уже — собрали комплекты для любого случая.
Богемный
В таком образе затеряться в толпе на вечеринке или выставке точно не получится. Более того, рискуете стать главным экспонатом!
Стритстайловский
Велосипедки с босоножками на каблуке, платья-комбинации с сандалиями в аутдор-эстетике, мюли с топами в бельевом стиле, и все это зеленого и розового цветов. Просто праздник жизни какой-то!
Расслабленный
Вовсю готовимся к летним прогулкам, в том числе, на природе. Кстати, в поле есть вероятность затеряться среди цветов или иммигрировать под них — все-таки во флоре сочетание розового и зеленого — частое явление.
Спортивный
Распространить микс розового и зеленого предлагаем на все сферы жизни, спортивные активности — не исключение. Жизнеутверждающие цвета точно откроют второе дыхание или, как минимум, улучшат настроение.
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