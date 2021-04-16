15 образов в главном (и смелом!) цветовом сочетании сезона — миксуем зеленый и розовый

Статусом главного цветового сочетания симбиоз зеленого и розового наделили фэшн-блогеры и инфлюенсеры, которые, очевидно, устали от бежевых и молочных оттенков. Если вы тоже в поисках альтернативы униформе петербуржца (миксу из серого и черного), то советуем попробовать сочный и не самый очевидный симбиоз оттенков. А мы поможем, точнее, уже — собрали комплекты для любого случая.