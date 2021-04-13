Детские воспоминания и ручные техники: как создавалась весенне-летняя коллекция MY812?

Например, для одного из платьев коллекции сначала делается корсаж из шелковых лент, на который вручную закладывается мелкое плиссе — складка за складкой. Каждая крепится отдельной булавкой, а затем закрепляется ручным стежком. Жакеты тоже создаются в непростых ручных техниках. На тот, что напоминает доспехи, требуется 16 метров шелка. Сначала материал рвется вручную на тонкие полоски, а затем сплетается на ткацком станке в новое полотно. Так полотно становится текстурным и плотным ковром, на котором кроятся детали будущего жакета. Все детали обтачиваются шелком и ручными стежками в несколько рук и собираются в цельную вещь. Этот жакет MY812 создавали вместе со специалистом по ручным работам и винтажу Даниилом Осиным.