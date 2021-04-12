Дождевики, жилеты и тренчи из стоковых тканей в весенне-летней коллекции FLG studio

Петербургская марка FLG studio показала свою весенне-летнюю коллекцию, исходным кодом которой стал чистый минимализм. Заявленная эстетика считывается в вещах — верхней одежде в классической цветовой палитре.
В коллекцию вошли женские и мужские куртки со съемными элементами, благодаря которым одежда трансформируется в легкие жилеты, дождевики из экологично переработанной мембранной ткани, а также лимитированные тренчи из стоковых итальянских материалов.
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