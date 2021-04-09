Проект In Cycle и марка Concept Club устраивают блогерский маркет и своп

Завтра в Putilov Loft пройдет маркет в формате гаражной распродажи с участием блогеров Петербурга. Его организуют In Cycle и марка Concept Club при поддержке благотворительного проекта «Спасибо!». Можно будет купить одежду инфлюенсеров и принять участие в свопе. Так Concept Club предлагают принести на маркет разонравившуюся или ненужную вещь и отдать ее в пункт приема «Спасибо!», получив взамен любую новую в корнере марки. В конце дня блогеры также передадут часть нераспроданных вещей на благотворительность.