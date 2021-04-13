Вязаные топы, плетеные сумки и воздушные платья в весенне-летней коллекции Claudie Pierlot

Особое место в новой коллекции Claudie Pierlot занимают аксессуары: плетеные сумки-корзины, шелковые невесомые платки, пояса с круглыми пряжками, напоминающими солнце. Они призваны усилить летнее настроение и без того теплой и свободной коллекции, состоящей из невесомых рубашек, воздушных платьев, костюмов в полоску, шорт и вязаных топов. Все — янтарных и ванильных цветов, которые согревают не хуже полуденного солнца. Гардероб для путешествия мечты готов!