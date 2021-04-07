Панталоны и сорочки с кружевом в коллекции домашней одежды «Время Перемен»

Новая коллекция петербургской марки называется «Ренессанс» и состоит из вещей, характерных именно для эпохи Возрождения. Как раз в то время появилась нательная одежда со сборками, которая и стала основой коллекции. В нее вошли длинные ночные сорочки, панталоны с кружевной отделкой и топы к ним, сшитые из 100% хлопкового сатина без синтетических примесей.
Отсылки к эпохе Ренессанса читаются и в кампейне — он вдохновлен женскими портретами девятнадцатого века. Для погружения в те времена команда марки «Время перемен» работала с эффектом отсутствия электрического освещения.
Фото: Саша Чижикова
Дизайн: Марина Колбакова
Модель: Настя (Tann)
Мейк: Алина Махаева
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