Петербургская марка «О, май» сделала коллекцию одежды и аксессуаров для бани

Новая коллекция «О, май» — результат сотрудничества с проектом Nude, который исследует Россию через банную культуру. Его главная задача — представить баню как инструмент для удовольствия, спокойствия ума и простоты восприятия своего и окружающих тел. С помощью визуала в стиле журнальных кампейнов Nude ломает стереотипы о культуре бань в России. Совместная съемка проекта с «О, май» транслирует идею асексуальности банного обряда и его доступности для обоих гендеров — мужчин и женщин снимали в банях вместе.