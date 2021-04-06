Петербургская марка «О, май» сделала коллекцию одежды и аксессуаров для бани

Новая коллекция «О, май» — результат сотрудничества с проектом Nude, который исследует Россию через банную культуру. Его главная задача — представить баню как инструмент для удовольствия, спокойствия ума и простоты восприятия своего и окружающих тел. С помощью визуала в стиле журнальных кампейнов Nude ломает стереотипы о культуре бань в России. Совместная съемка проекта с «О, май» транслирует идею асексуальности банного обряда и его доступности для обоих гендеров — мужчин и женщин снимали в банях вместе.
В коллекцию О, май х Nude вошли пять вещей: худи, халат, шапка для бани, сумка для сухого и мокрого и таз. Одежда и аксессуары украшены банными рисунками авторства художника Артема Зайцева. Коллаборация полностью создана в России: худи и сумки сшиты в Петербруге, трикотажное полотно и халаты — в Вышнем Волочке, банные шапки — в Нижегородской области, а таз сделан в Челябинске.
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