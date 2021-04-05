Reserved показали капсулу Urban Craft — требьют рукоделию и ручному труду

Продолжают историю с хэндмейдом и отсылками к прошлому и ткани. Органический хлопок и деним замиксованы с материалами со смятой, вафельной текстурой, такими как мягкий муслин (также из органического хлопка) и более толстый или тонкий трикотаж. Среди оттенков — синий, цветочный розовый, ванильно-желтый, белый. Особенное место в коллекции занимает черный топ с белым переплетом, связанный вручную, также в нее вошли джемперы, платья, легкие куртки, брюки, бомберы, костюмы-сеты с шортами, сочетающиеся между собой топы и юбки, спортивные брюки и жакеты с декоративной вышивкой на рукавах. Силуэты напоминают семидесятые: слегка завышенная талия длинных платьев, широкие комбинезоны и короткие топы.