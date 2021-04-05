Reserved показали капсулу Urban Craft — требьют рукоделию и ручному труду

Новая коллекция бренда получилась довольно ностальгической — она отсылает к вязанию наших мам и бабушек, благодаря изобретательности которых вещи получались неповторимыми и самобытными. Дизайнеры Reserved аналогично подошли и к созданию коллекции — использовали разные техники вышивки, например, плоскую в народном стиле, английскую вышивку, оригинальные принты, напоминающие акварельную живопись, декоративные кружева.
Продолжают историю с хэндмейдом и отсылками к прошлому и ткани. Органический хлопок и деним замиксованы с материалами со смятой, вафельной текстурой, такими как мягкий муслин (также из органического хлопка) и более толстый или тонкий трикотаж. Среди оттенков — синий, цветочный розовый, ванильно-желтый, белый. Особенное место в коллекции занимает черный топ с белым переплетом, связанный вручную, также в нее вошли джемперы, платья, легкие куртки, брюки, бомберы, костюмы-сеты с шортами, сочетающиеся между собой топы и юбки, спортивные брюки и жакеты с декоративной вышивкой на рукавах. Силуэты напоминают семидесятые: слегка завышенная талия длинных платьев, широкие комбинезоны и короткие топы.
Большая часть коллекции создана из органического хлопка, лиоцелла с международным сертификатом Ecolabel Е и сертифицированной вискозы. Используемая ткань дышащая, нежная к коже и биоразлагаемая. Кроме того, Reserved работают по схеме производства замкнутого цикла, что снижает потребление воды и количество загрязнений, которые она генерирует.
Лимитированная коллекция Urban Craft представлена в онлайн-магазине Reserved.
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