ECCO представили весенне-летнюю коллекцию в формате иммерсивного шоу

Скандинавский бренд обуви запустил новую кампанию, которая получила название Moves Like You. Она посвящена самовыражению, оптимизму и желанию двигаться свободно — не к цели, а в удовольствие. Вторит концепции и сама коллекция ECCO весна-лето 2021 — модели из нее подходят для любых активностей (от занятий спортом до танцев и пеших прогулок) в режиме нон-стоп. Коллекция объединяет традиционный для бренда скандинавский дизайн, инновации и натуральные материалы.