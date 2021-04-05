ECCO представили весенне-летнюю коллекцию в формате иммерсивного шоу

Скандинавский бренд обуви запустил новую кампанию, которая получила название Moves Like You. Она посвящена самовыражению, оптимизму и желанию двигаться свободно — не к цели, а в удовольствие. Вторит концепции и сама коллекция ECCO весна-лето 2021 — модели из нее подходят для любых активностей (от занятий спортом до танцев и пеших прогулок) в режиме нон-стоп. Коллекция объединяет традиционный для бренда скандинавский дизайн, инновации и натуральные материалы.
Российская презентация ECCO весна-лето 2021 также зарифмовалась с новым концептом — она прошла в формате иммерсивной прогулки. Стартовало шоу во флагманском магазине бренда в Москве, а затем гости (переобувшись в кроссовки из новой коллекции) отправились с командой импрессарио Федора Елютина на саму прогулку с элементами театрализованной игры. Получилось полное погружение в бренд и его идеологию.
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