20 окрыляющих вещей, с которыми лето наступит уже сейчас

Директор отдела моды Ксения Гощицкая настраивается на летний лад и достает сумки-малышки, балетки, цветы и все белое. Много белого!
Сумка Chanel
Казалось бы, стеганая сумка на жемчужном ремешке — стилистическая константа дома Chanel, но креативный директор Виржини Виар управляется с ней так смело и чутко, как Теодор Курентзис с классической музыкой. В результате вариация сумки Hobo превращается в сверхновую it-bag весны — классическую, как ноктюрны Шопена, и минималистичную, как композиции Джона Кейджа.
Chanel, Невский пр., 152
Коллекция Gucci x Ken Scott
Алессандро Микеле уверенно освоил еще и профессию куратора: в капсульных коллекциях он открывает для нас новых художников. Например, теперь мы подписаны на Тревора Эндрю aka Gucci Ghost и Хелен Дауни aka Unskilled Worker. В этом сезоне дизайнер обратился не к актуальным именам, а к архивам — он знакомит нас с незаслуженно забытой звездой эпохи Пегги Гуггенхайм — американцем Кеном Скоттом. Пегги была его покровительницей, пока Кен не уехал в Милан, приняв решение пожертвовать карьерой живописца ради моды. Его поп-артовые цветочные рисунки, ставшие знаковыми принтами 1970-х, и цитирует дом Gucci, покрывая ими платья, шелковые рубашки, костюмы и панамы.
ДЛТ, Б. Конюшенная ул., 21–23
Блуза Claudie Pierlot
Французское кружево, декольте на шнуровке и объемные епископские рукава с манжетами — мы нашли самую романтичную блузу сезона в коллекции Claudie Pierlot. Сочетать — с лаконичными замшевыми шортами, чтобы не зашкаливали датчики поэтичности.
Claudie Pierlot, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73
Тренч Osome2some
Главный и бессменный маст-хэв каждой весны — тренч. И у петербургских дизайнеров марки Osome2some Наташи Бузаковой и Анны Андриенко сразу несколько идеальных моделей. Из экокожи кокосового цвета или пальто-оверсайз оттенка какао?
Osome2some, Фурштатская ул., 10
Туфли Geox
В летней коллекции Geox, вдохновленной балетом, есть то, о чем мы мечтали с детства — нежно-пудровые туфли с тонкими ремешками на щиколотке, которые напоминают пуанты. Но, в отличие от последних, эти туфельки для жизни: дышащая подошва и стельки с эффектом памяти, которые принимают форму стопы. А еще они сделаны из супермягкой замши.
Geox, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а
Сумка Loewe
У супрематической сумки Puzzle Loewe вышла миниатюрная версия. Головомку сезона собрали из плотной телячьей кожи оттенка молочного шоколада.
ДЛТ, Б. Конюшенная ул., 21–23
Коллекция Maje
Гуманистичная задача дизайнеров в постпандемийном сезоне — вызвать позитивные эмоции. И у Джудит Милгром из Maje это получилось идеально: она взбила пену из кружева, пастели и вышивки. Блузы из ришелье с крупным орнаментом и трикотажные костюмы цвета сахарной ваты носим с футуристичной обувью и геометричными аксессуарами как из 1960-х.
Maje, Большой пр. П. С., 57/1
Сумка TOUS
Мы привыкли к тому, что испанский бренд TOUS — это прежде всего драгоценности, но аксессуарная линия марки ничуть не менее сильна. Шелковые каре и сумки (надо отметить, вполне ювелирные!) пополнились новинкой — перламутровой кросс-боди с тиснением. Такой нарядной она получилась неспроста — запуск модели приурочен к столетнему юбилею дома..
TOUS, ТК «Невский центр», Невский пр., 114–116
Коллекция Sandro
Эвелин Шетрит, креативный директор Sandro, привезла из путешествия в Марокко буйную солнечную палитру нового сезона, прямо как когда-то Ив Сен-Лоран, сраженный красотой риадов и природой Северной Африки. И оммаж модельеру читается в мотивах 1970-х — джинсы-клеш, шелковые рубашки, кроп-топ, плетеные кожаные ремни и обязательные туфли на платформе мы будем носить все лето.
Sandro, Большой пр. П.С., 57/1
Коллекция Levi’s х Ganni
Пятерку за экоактивизм ставим коллаборации Levi’s с датским брендом Ganni. Капсула в стиле 1970-х отшита из конопляного волокна: его производство более экологично, чем хлопка. Хит коллекции — платья и рубашки с акцентным воротником «Питер Пэн» — самой узнаваемой деталью стиля Ganni.
ДЛТ, Б. Конюшенная ул., 21–23
Сумка Furla
Беспроигрышное комбо белого, кирпичного и хаки сумки Sofia Grainy дизайнеры Furla явно подсмотрели у Марка Ротко. Его живопись цветового поля — лучший учебник по приему колорблокинг.
Furla, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а
Коллекция 404 Not Found
В коллекцию Justice Comes от 404 Not Found дизайнер Алена Феликсова зашила сразу несколько смыслов. Во-первых, агендерные вещи, во-вторых, намеки на прокурорские мантии и адвокатские костюмы, и даже вещи, которые выглядят так, будто их расстреляли. Ну и о тех, кто любит выступать в белом пальто, тоже подумали!
404 Not Found , ул. Марата, 52
Рубашка Gerard Darel
В Gerard Darel знают: в любой ситуации выбирай зебровый принт! Перфект мэтч для шелковой рубашки, полосатой, как жизнь, составят черные кожаные брюки-бананы или светло-голубые джинсы.
Gerard Darel, Большой пр. П. С., 23
Платье Liu Jo
Одеваться в розовый с головы до ног и оставаться верной фем-
убеждениям? Да, потому что теперь для этого у нас есть цвет millennial pink, свободный от гендерных предрассудков. Именно его дизайнеры Liu Jo выбрали для главного платья лета — комбинации на тонких бретельках. Дополнить его можно оверсайз-рубашкой или пиджаком и, конечно же, самым феминистским треком Бейонсе — Flawless.
Liu Jo, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а
Сумка KARL LAGERFELD
На замке новой кроссбоди KARL LAGERFELD из лакированной кожи ослепительно-оранжевого цвета (одного из главных оттенков сезона) вместо логотипа красуется автограф самого Лагерфельда. Дизайнер при жизни утверждал: «Я Лейблфельд, а не Лагерфельд». И его личный бренд настолько силен, что все, связанное с его именем, и сейчас немедленно становится бестселлером. В линейке сумок K /Autograph есть и монохромные черные и белые модели, строгие, как «карлизмы» — остроумные и точные высказывания дизайнера. «В то же мгновение, когда тебя перестает вдохновлять то, что происходит вокруг, и ты начинаешь думать о прошлом, лучше уйти на пенсию. Необходимо интересоваться настоящим, тем, что приходит на смену, эволюцией». Только будущее, Карл!
Karl lagerfeld, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а
Костюм D.Exterior
Кюлоты с защипами и рубашку, имитирующую крой поло, от D.Exterior носим с кедами (конечно, белыми) — каждый день, или с босоножками на каблуке — по поводу.
Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220
Сумка Furla
Сливочная кроссбоди Furla кажется милой только на первый взгляд: жесткая форма полумесяца и металлическая цепочка выдают непростой характер.
Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220
Туфли Pertini
Перфорация — классный прием, который превращает обувь в невесомую. Классические туфли с квадратным мысом от Pertini созданы для жарких дней и путешествий по храмам Карнака.
Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220
Плащ DIEGO M
Плащ-ветровка придуман будто бы специально для петербургского лета. Итальянцы DIEGO M сделали еще и прорези на рукавах! Незаменимая вещь.
Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220
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