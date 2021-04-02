20 окрыляющих вещей, с которыми лето наступит уже сейчас

Сумка KARL LAGERFELD

На замке новой кроссбоди KARL LAGERFELD из лакированной кожи ослепительно-оранжевого цвета (одного из главных оттенков сезона) вместо логотипа красуется автограф самого Лагерфельда. Дизайнер при жизни утверждал: «Я Лейблфельд, а не Лагерфельд». И его личный бренд настолько силен, что все, связанное с его именем, и сейчас немедленно становится бестселлером. В линейке сумок K /Autograph есть и монохромные черные и белые модели, строгие, как «карлизмы» — остроумные и точные высказывания дизайнера. «В то же мгновение, когда тебя перестает вдохновлять то, что происходит вокруг, и ты начинаешь думать о прошлом, лучше уйти на пенсию. Необходимо интересоваться настоящим, тем, что приходит на смену, эволюцией». Только будущее, Карл!

Karl lagerfeld, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а