Дизайнер студии Mayaprodesign получила премию Red Dot Product Design Award 2021 за создание бесшовной сумки

Red Dot Design Award — одна из самых престижных в мире премий в области предметного дизайна. За нее борются как индивидуальные дизайнеры, так и мировые бренды, например, Apple, Ferrari, Philips. Жюри выбирает победителей по трем факторам: качество, функциональность, дизайн.
Дизайнер студии Mayaprodesign (на счету которой проекты с Citizen, Harley Davidson, Martini, Levi's, YSL) Майя Прохорова в этом году стала обладательницей двух премий Red Dot Product Design Award. Одну из них Майя получила в качестве ведущего дизайнера американского бренда Nest за дизайн зубной щетки Nest Pro Brush, а вторую — за индивидуальный проект бесшовной сумки, выпущенной Mayaprodesign. Аксессуар создан из цельного листа, собран на четырех винтовых креплениях. Мировой релиз сумки состоится в июне этого года вместе с капсульной коллекцией самосборных аксессуаров From Mars to Earth. Сейчас в ней несколько аксессуаров и четыре сумки, каждая из которых названа в честь женщины-космонавта.
Важно, что во всех продуктах студии Mayaprodesign используются эко-материалы: моющаяся бумага, переработка кожаной и древесной промышленности, листовой пластик из отходов.
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