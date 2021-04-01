Дизайнер студии Mayaprodesign получила премию Red Dot Product Design Award 2021 за создание бесшовной сумки

Дизайнер студии Mayaprodesign (на счету которой проекты с Citizen, Harley Davidson, Martini, Levi's, YSL) Майя Прохорова в этом году стала обладательницей двух премий Red Dot Product Design Award. Одну из них Майя получила в качестве ведущего дизайнера американского бренда Nest за дизайн зубной щетки Nest Pro Brush, а вторую — за индивидуальный проект бесшовной сумки, выпущенной Mayaprodesign. Аксессуар создан из цельного листа, собран на четырех винтовых креплениях. Мировой релиз сумки состоится в июне этого года вместе с капсульной коллекцией самосборных аксессуаров From Mars to Earth. Сейчас в ней несколько аксессуаров и четыре сумки, каждая из которых названа в честь женщины-космонавта.