Balenciaga и Alexander McQueen больше не будут использовать натуральный мех

Balenciaga и Alexander McQueen официально заявили о том, что больше не будут использовать натуральный мех в своих коллекциях. Они заменят его аналоговыми материалами не животного происхождения. В своем решении бренды пополнили список модных домов, которые уже давно отказались от натурального меха, среди них: Prada, Burberry, Gucci, Chanel, Versace.