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Nike подали в суд на объединение MSCHF. Причина — кроссовки с человеческой кровью на основе силуэта Air Max 97

Объединение MSCHF занимается переосмыслением культовых моделей обуви. Одним из переосмысленных объектов стали кроссовки Air Max 97 — их дизайн лег в основу Satan Shoes («Сатанинская обувь»), выпущенных на прошлой неделе в коллаборации MSCHF с рэпером Lil Nas X. Модель украшена подвеской-пентаграммой, а в ее подошве — человеческая кровь. Кроме того, коллаборация выпущена тиражом в 666 пар.

Этот релиз стал причиной появления массы негативных отзывов в адрес Nike — аудитория призывает бойкотировать спортивный бренд. Nike публично заявили, что не имеют никакого отношения к Satan Shoes, а также подали в суд на творческое объединение MSCHF за незаконное использование их дизайна, логотипа и нанесение ущерба репутации компании.

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