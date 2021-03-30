Nike подали в суд на объединение MSCHF. Причина — кроссовки с человеческой кровью на основе силуэта Air Max 97

Этот релиз стал причиной появления массы негативных отзывов в адрес Nike — аудитория призывает бойкотировать спортивный бренд. Nike публично заявили, что не имеют никакого отношения к Satan Shoes, а также подали в суд на творческое объединение MSCHF за незаконное использование их дизайна, логотипа и нанесение ущерба репутации компании.