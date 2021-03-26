Комбинезоны, тренчи и внесезонные пальто: марка Artem Shumov выпустила коллекцию Fall-Winter 2022

Дизайнер и финалист нашего конкурса «Новые имена в моде» Артем Шумов в своей новой работе отошел от принципа сезонности и сосредоточился на универсальных комплектах. Так в осенне-зимнюю коллекцию марки Artem Shumov вошли хлопковые костюмы, комбинезоны, тренчи и легкие пальто из шерсти и хлопка. В ней читаются и отсылки к японской культуре: принты, широкие пояса, напоминающие японские оби, функциональные портупеи и панамы с широкими полями.
Артем Шумов
«Сейчас я не вижу смысла в сезонности, пока не до конца понятно, когда ты будешь сидеть дома, а когда и как работать, поэтому я сосредоточился на вещах, которые люблю и ценю. В одежде это, прежде всего, комфорт. Каждая коллекция отражает мои переживания в момент ее создания, пожалуй, это моя самая личная коллекция. Мне очень повезло, что прямо перед пандемией удалось съездить в Японию, и в этой работе я постарался передать настроение ночных японских улиц. То ощущение, когда уставшие после офиса работники заходят в бар. И этот невероятный шарм чуть-чуть подвыпивших расслабленных людей по дороге из бара домой. Их свобода, естественность, отсутствие масок в прямом и переносном смыслах».
Вещи Artem Shumov созданы из мягкого трикотажа, плотного бархата, полупрозрачного шелка и гладкого винила. Главные цвета коллекции — базовые оттенки черного, серого и синего.
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