У корейского бренда Juun.J и Reebok выйдет коллаборация

Juun.J — один из самых известных корейских брендов, который продается по всему миру. Он знаменит футуристической эстетикой, объемным кроем, деталями в виде металлизированных вставок. Знаковые визуальные приемы дизайнера марки Джуна Джи прослеживаются и в капсульной коллекции, которую он создал для Reebok.