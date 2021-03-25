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У корейского бренда Juun.J и Reebok выйдет коллаборация

Juun.J — один из самых известных корейских брендов, который продается по всему миру. Он знаменит футуристической эстетикой, объемным кроем, деталями в виде металлизированных вставок. Знаковые визуальные приемы дизайнера марки Джуна Джи прослеживаются и в капсульной коллекции, которую он создал для Reebok.

Коллаборация Juun.J и Reebok выполнена в минималистичном стиле, а ее главной вещью стали ретрофутуристические кроссовки классической модели Instapump Fury в синем и черном цветах с глянцевыми накладками. Кроме обуви в капсулу вошли ветровки, кепки и носки.

Juun.J х Reebok появится в продаже 1 апреля.

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