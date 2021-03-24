В Outlet Village Пулково пройдут эко-выходные — можно будет сдать вещи на переработку

Среди магазинов Outlet Village Пулково, участвующих в акции, — Levi’s, Guess, Samsonite и другие. В них можно получить дополнительную скидку на новые покупки за сданные вещи, а в кафе и ресторанах аутлета продолжают действовать скидки при покупке напитка в свой стакан или термос. Кроме того, в субботу, 27 марта Outlet Village Пулково присоединится к международной экологической акции «Час Земли» и в 20:30 выключит внешнюю подсветку комплекса.