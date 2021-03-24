В Outlet Village Пулково пройдут эко-выходные — можно будет сдать вещи на переработку

27 и 28 марта в Outlet Village Пулково пройдут под эгидой экологии и ответственного потребления. В магазины можно будет сдать ненужные вещи для повторного использования или переработки и получить скидки. Эко-выходные аутлет устраивает вместе с сетью благотворительных магазинов «Спасибо!», которые отсортируют собранное, а затем что-то отправят в благотворительные фонды, что-то выдадут нуждающимся, что-то переработают.
Сдать можно одежду — чистую и не рваную, для взрослых и детей, сумки в хорошем состоянии, целую обувь, аксессуары, непригодные для ношения вещи с преобладанием натуральных волокон в составе (лен, хлопок, шерсть, шелк), которые не тянутся, немягкие детские игрушки, книги в хорошем состоянии.
Среди магазинов Outlet Village Пулково, участвующих в акции, — Levi’s, Guess, Samsonite и другие. В них можно получить дополнительную скидку на новые покупки за сданные вещи, а в кафе и ресторанах аутлета продолжают действовать скидки при покупке напитка в свой стакан или термос. Кроме того, в субботу, 27 марта Outlet Village Пулково присоединится к международной экологической акции «Час Земли» и в 20:30 выключит внешнюю подсветку комплекса.
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