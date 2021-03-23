Леди Гага замечена на съемках фильма House of Gucci в платье Sandro

Вовсю идут съемки фильма House of Gucci («Дом Гуччи»), посвященного истории убийства одного из наследников модного дома Маурицио Гуччи его бывшей женой Патрицией. Главные роли в ленте исполняют Адам Драйвер и Леди Гага. Создатели картины получили полный доступ к архивам дома Gucci для работы над гардеробом героев. В одной из сцен Леди Гага появилась в вещи французского бренда Sandro. Во время съемок на озере Комо на певице мини-платье, украшенное принтом, из коллекции FW20.