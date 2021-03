«Кашемир и Шелк» показали рекламную кампанию весенне-летнего сезона

Кроме того, на прошлой неделе «Кашемир и Шелк» провели собственную неделю моды в онлайне. С 17 по 21 марта проходили показы флагманских брендов: Agnona, Peserico, Fabiana Filippi и мультибрендовый показ «Кашемир и шелк». Вся неделя моды прошла в формате see now — buy now, то есть вещи из новых коллекций марок можно было (и можно сейчас) заказать тут же.