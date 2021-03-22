«Кашемир и Шелк» показали рекламную кампанию весенне-летнего сезона

Премьера этой недели — выход рекламной кампании весенне-летнего сезона «Кашемир и Шелк». Бренд показал снимки, на которых модели позируют в вещах из новой коллекции среди тропических растений. Кампания вдохновлена стилем бохо, который читается в расслабленности, многослойности и богемности образов.
Кроме того, на прошлой неделе «Кашемир и Шелк» провели собственную неделю моды в онлайне. С 17 по 21 марта проходили показы флагманских брендов: Agnona, Peserico, Fabiana Filippi и мультибрендовый показ «Кашемир и шелк». Вся неделя моды прошла в формате see now — buy now, то есть вещи из новых коллекций марок можно было (и можно сейчас) заказать тут же.
Так бренд Peserico презентовал первую за почти 60-летнюю историю бренда мужскую коллекцию и женскую линию, цитирующую произведения художника Джованни Баттисты Тьеполо. Коллекция Agnona сосредоточилась вокруг цветов, Fabiana FIlippi — рассказала о красоте Умбрии — месте, откуда марка берет свое начало. А мультибрендовый показ «Кашемир и шелк» состоял из сорока семи образов и объединил коллекции таких брендов, как Herno, Avant Toi, Bruno Manetti, Cividini, Colombo, Gentryportofino, Henry Beguelin, Richard J.Brown, Zanellato.
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