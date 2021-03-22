Цены на одежду, обувь и аксессуары в России могут возрасти

Стоимость одежды, обуви и аксессуаров может увеличиться либо уже к лету, либо к осенне-зимнему сезону. Все дело в подорожании материалов, например, хлопка, который с начала 2021 года вырос в цене на 30–35%, а также росте издержек на логистику и расходов ритейлеров на заработные платы сотрудников.