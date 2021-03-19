Calvin Klein Jeans представили весеннюю коллекцию, в которую вошли новые интерпретации классических силуэтов

В линию Reconsidered Stretch мужские и женские топы, шорты, худи, созданные из экологически чистых материалов, включая переработанные эластичную пряжу, эластан и полиэстер. Коллекция Basics — это основная серия монохромных, минималистичных, гендерно-нейтральных моделей. Среди них свитшоты, боди, джинсовые куртки, а также джинсы скинни и багги. Многие вещи дополнены микро-логотипом в фирменной для Calvin Klein черно-белой цветовой гамме.