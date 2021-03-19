Calvin Klein Jeans представили весеннюю коллекцию, в которую вошли новые интерпретации классических силуэтов

Новая коллекция Calvin Klein Jeans состоит из трех линий: Reconsidered Stretch, Basics и Calvin Klein Forward. В основе каждой — классические силуэты бренда, переосмысленные в контексте современных реалей, с акцентом на функциональности вещей и эко-устойчивость.
В линию Reconsidered Stretch мужские и женские топы, шорты, худи, созданные из экологически чистых материалов, включая переработанные эластичную пряжу, эластан и полиэстер. Коллекция Basics — это основная серия монохромных, минималистичных, гендерно-нейтральных моделей. Среди них свитшоты, боди, джинсовые куртки, а также джинсы скинни и багги. Многие вещи дополнены микро-логотипом в фирменной для Calvin Klein черно-белой цветовой гамме.
Капсула Calvin Klein Forward Jeans отвечает за эко-устойчивость. Трикотажные модели выполнены из материала, сочетающего органический и переработанный хлопок, полученный из остатков неиспользованных тканей. На джинсах капсулы нет традиционной фурнитуры, а вместо молнии — съемные пуговицы, которые можно убрать при переработке.
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