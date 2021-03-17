Еще выше: Dr. Martens добавили к оригинальным силуэту 1461 массивную подошву

Новые модели 1461 Bex и 1461 Quad из коллекции весна-лето 2021 основаны на оригинальной паре Dr. Martens, которой в этом году исполняется 60 лет. Дизайнеры дополнили классический силуэт наборной подошвой AirWair — также знаковой для бренда.
1461 Bex отделаны кожей цвета White Smooth и оббиты фирменной желтой строчкой. В их основе — экстра-прочная воздушная подошва Bex, которая в два раза выше классической. Модель 1461 Quad еще выше. Ее подошва достигает полутора дюймов — столько же, сколько в парах Jadon и Sinclair, а корпус отделан кожей цвета Black Smooth и усилен желтой строчкой.
Модели 461 Bex и 1461 Quad в Петербурге доступны в магазине Dr. Martens в «Галерее».
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