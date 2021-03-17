PUMA переосмыслили свою беговую линейку и выпустили четыре новые модели кроссовок

Все пары созданы при помощи специальной технологии — пены Nitro, а в модель Deviate добавлена пластина Innoplate. Она полностью сделанна из карбона и обеспечивает максимальную отдачу во время бега. Кроме того, новая линейка PUMA Running включает в себя четыре модели, разработанные специально для женщин-бегунов, которых немало среди амбассадоров бренда. Среди них Молли Зайдель, Геза Краузе, Айша Праухт-Лир, Фиона О'Киф и Тейлор Вернер.Не зря фонд PUMA Running Spark Change Fund поддерживает благотворительные организации, которые занимаются установлением большего гендерного равенства в беге.