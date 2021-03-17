Петербургская марка BELKA выпустила коллекцию-мечту о путешествиях

дизайнер BELKA

«Вспоминать волшебные места, эмоции,запахи и звуки. Вспоминать свободу,когда мир казался таким большим и таким маленьким одновременно. Вспоминать все эти удивительные впечатления от встреч с разными людьми, городами, странами, культурами. Открыть шкатулку воспоминаний и сказать себе: несмотря ни на что, я богата этими драгоценными моментами. И я могу мечтать! Когда-нибудь мир снова станет открытым, я попаду в свои любимые места или открою новые маршруты. А зачем откладывать? Мечтай!»