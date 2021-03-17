Петербургская марка BELKA выпустила коллекцию-мечту о путешествиях

Марка BELKA показала свою новую коллекцию SOMETIME, напоминающую о свободе путешествий, которой мы уже давно лишены. Для того, чтобы передать ностальгически-мечтательное настроение, дизайнер марки Наталья Полунина создала цельные образы для поездок в тот или иной город. Поддерживает концепцию и лукбук, в котором модели позируют на фоне рисованных локаций, отсылающих к Бали, Барселоне, Амстердаму, Токио и другим местам.
Наталья Полунина
дизайнер BELKA
«Вспоминать волшебные места, эмоции,запахи и звуки. Вспоминать свободу,когда мир казался таким большим и таким маленьким одновременно. Вспоминать все эти удивительные впечатления от встреч с разными людьми, городами, странами, культурами. Открыть шкатулку воспоминаний и сказать себе: несмотря ни на что, я богата этими драгоценными моментами. И я могу мечтать! Когда-нибудь мир снова станет открытым, я попаду в свои любимые места или открою новые маршруты. А зачем откладывать? Мечтай!»
Коллекция SOMETIME уже в продаже в шоу-руме и на сайте марки.
Design district DAA, Красногвардейская пл., 3Е, 4 этаж
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