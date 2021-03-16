Рыболовные сети и брюки в стиле милитари в весенней коллекции USHATÁVA

Марка USHATÁVA показала свою весеннюю коллекцию. Она представляет собой сочетание узнаваемых стилистических элементов бренда и аутдор-эстетики (актуальность которой окончательно закрепили показы минувших Недель моды). Так в коллекцию вошли утепленные рубашки, рыболовные сети, которые можно носить подо что-то и поверх одежды, боди, панамы, брюки в стиле милитари и аксессуары, которые можно носить с собой или на себе. Например, пояса-сумки разных оттенков. Вся коллекция выдержана в узнаваемой для USHATÁVA цветовой палитре: миксе пудрового, бежевого, черного и кофейного.