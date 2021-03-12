UNIQLO сделали коллаборацию с писателем Харуки Мураками

Японский бренд выпустил футболки, вдохновленные творчеством и личностью Харуки Мураками. Дизайн вещей и их принты отсылают к цитатам и обложкам шести самых популярных романов писателя: «Пинбол 1973», «Норвежский лес», «Дэнс Дэнс Дэнс», «Мой любимый sputnik», «Кафка на пляже» и «1Q84».