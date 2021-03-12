UNIQLO сделали коллаборацию с писателем Харуки Мураками

Японский бренд выпустил футболки, вдохновленные творчеством и личностью Харуки Мураками. Дизайн вещей и их принты отсылают к цитатам и обложкам шести самых популярных романов писателя: «Пинбол 1973», «Норвежский лес», «Дэнс Дэнс Дэнс», «Мой любимый sputnik», «Кафка на пляже» и «1Q84».
Также в коллекцию вошли футболки с изображением кота-персонажа «Радио Мураками» — музыкальной программы писателя, и образами, отражающими его восприятие мира.
Коллекция UT Haruki Murakami уже в продаже.
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