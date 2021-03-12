Покупка недели: водолазка Dior из коллаборации с художником Амоако Боафо

Лицевую сторону водолазки украшает портрет молодого человека, созданный с помощью интарсии и жаккарда, заднюю — вышитое изображение вазы с розовыми цветами. Водолазка из кашемира сочетает в себе яркий желтый и спокойный коричневый, который отсылает к творчеству Боафо —он всегда использует приглушенные оттенки в своих работах. А рисует художник, кстати, только своих друзей и вдохновляющих его людей.