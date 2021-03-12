Покупка недели: водолазка Dior из коллаборации с художником Амоако Боафо

Хочется яркого, летнего, но при этом теплого? Соответствует по всем пунктам водолазка в рубчик из коллекции «Портрет художника» Dior Men весна-лето 2021. Она украшена портретом авторства художника из Ганы Амоако Боафо, который работал вместе с креативным директором модного дома Кимом Джонсом над всей коллекцией.
Лицевую сторону водолазки украшает портрет молодого человека, созданный с помощью интарсии и жаккарда, заднюю — вышитое изображение вазы с розовыми цветами. Водолазка из кашемира сочетает в себе яркий желтый и спокойный коричневый, который отсылает к творчеству Боафо —он всегда использует приглушенные оттенки в своих работах. А рисует художник, кстати, только своих друзей и вдохновляющих его людей.
Носить водолазку из коллаборации бренда с Амоако Боафо советуем уже сейчас, например, с кожаными брюками, а летом заменить их на шорты-бермуды. Купить и ее, и шорты, можно в бутике Dior.
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