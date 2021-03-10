Костюмы изо льна и эко-поло: Boggi Milano показали, что носить мужчинам летом

Главной в коллекции стала линия B Tech с вещами из джерси — ткани, смешанной с микронейлоновыми эластичными волокнами, которая не оставляет заломов и быстро сохнет. В коллекцию вошла и линия B Aria с костюмами и блейзерами свободного кроя из легких тканей, которые идеально подойдут для лета, так как вес таких вещей — всего 350 грамм. Еще Boggi Milano представили вещи изо льна. Например, легкий эластичный и универсальный костюм, рубашки, поло и шорты, которые можно носить как на работу, так и во время отдыха.