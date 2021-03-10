Костюмы изо льна и эко-поло: Boggi Milano показали, что носить мужчинам летом

В своей новой коллекции весна / лето 2021 Boggi Milano переосмыслили коды элегантности и функциональности для мужчины и учли разные жизненные ситуации, в которые он может попасть, — от деловых встреч до zoom-переговоров, от спорта до отдыха.
Главной в коллекции стала линия B Tech с вещами из джерси — ткани, смешанной с микронейлоновыми эластичными волокнами, которая не оставляет заломов и быстро сохнет. В коллекцию вошла и линия B Aria с костюмами и блейзерами свободного кроя из легких тканей, которые идеально подойдут для лета, так как вес таких вещей — всего 350 грамм. Еще Boggi Milano представили вещи изо льна. Например, легкий эластичный и универсальный костюм, рубашки, поло и шорты, которые можно носить как на работу, так и во время отдыха.
Для сезона весна-лето 2021 бренд выпустил и вещи из переработанных материалов, а именно кофейной гущи, ставшей основой для создания переработанной пряжи. Трикотажные вещи, поло и другая эко-одежда из нее обладают отличной воздухопроницаемостью, быстро сохнут и защищают от ультрафиолета. Среди аксессуаров — рюкзак, сшитый из 100% переработанной ткани, полученной из пластиковых бутылок. Кроме того, блейзеры и рубашки Tencel выполнены из 100% натурального волокна, добытого из экстракции целлюлозы эвкалипта.
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