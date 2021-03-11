Вишнево-красный и мятно-зеленый: только летние цвета в новой коллекции Claudie Pierlot

Весенне-летняя коллекция Claudie Pierlot наполнена поистине летними оттенками. Среди них — вишнево-красный, мятно-зеленый, красно-коричневый, розовый, морской волны. В дополнение к ярким цветам — натуральные материалы. Микс естественности и яркости напоминает о пляжах Бразилии и красочных керамических сувенирах, купленных на аутентичных базарах. Так что летнее настроение гарантировано, если надеть платье из хлопкового поплина, рубашку с вышивкой, джинсы или вязаный топ Claudie Pierlot.