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Посмотрите на кампанию Sandro весна-лето 2021, она посвящена путешествиям и дружбе

Новая кампания парижского бренда — путешествие по диким дорогам, в которое зритель отправляется вместе с компанией молодых людей. Дружба, беззаботность, захватывающие пейзажи, истории юности и бегство от реальности — такие ассоциации вызывает лукбук весна-лето 2021. А снял его фотограф Эдди Рэй.

Также в рамках кампании весна-лето 2021 Sandro представили новый логотип в минималистичном стиле с элементами ретро-эстетики. Апгрейд логотипа созвучен с новой съемкой бренда в своей аутентичности.

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