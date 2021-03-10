Посмотрите на кампанию Sandro весна-лето 2021, она посвящена путешествиям и дружбе

Новая кампания парижского бренда — путешествие по диким дорогам, в которое зритель отправляется вместе с компанией молодых людей. Дружба, беззаботность, захватывающие пейзажи, истории юности и бегство от реальности — такие ассоциации вызывает лукбук весна-лето 2021. А снял его фотограф Эдди Рэй.