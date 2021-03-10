Офисные леггинсы и мужской костюм: Maje переосмыслили рабочий дресс-код

Офисная одежда снова заняла свое место в наших гардеробах, несмотря на все те изменения, что произошли и происходят в мире. Maje решили переосмыслить офисный дресс-код, чтобы сделать его актуальным. Теперь рабочая униформа включает в себя универсальный костюм по образцу мужского, укороченные жакеты, иронично-милые блузы и офисные леггинсы. Бренд предлагает внесли немного непринужденности и веселья в повседневный офисный образ, а мы совсем не против.