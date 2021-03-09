Платки, капюшоны и кружевные фартуки: Dior показали коллекцию осень-зима 2021

Презентация новой коллекции модного дома прошла в Зеркальной галерее Версаля — самом известном интерьере дворца. За сценографию отвечала художница Сильвия Джамброне, дополнившая локацию своей инсталляцией «Зал теней». Сотрудничество Dior с Джамброне — логичное продолжение совместной работы креативного директора бренда Марии Грации Кьюри с женщинами-художницами. В показе приняла участие российская модель София Стейнберг — она открыла и закрыла шоу.
При работе над коллекцией Мария Грация Кьюри вдохновлялась сказочными сюжетами. В нее вошли вечерние платья в пол с объемным декором, брючные костюмы и костюмы с юбками, белые рубашки, дубленки, стеганые вещи, платья и блузы с рукавами-фонариками, пальто с анималистичным принтом, верхняя одежда с капюшоном, а также кружевные фартуки, напоминающие те, что на последний звонок надевают российские школьницы. Главные аксессуары — платки и шапки пилота.
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