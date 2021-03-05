Гигантские пряжки, бахрома, микс викторианской эпохи и футуризма: посмотрите на новую коллекцию Loewe

Креативный директор Loewe Джонатан Андерсон показал новую осенне-зимнюю коллекцию бренда, в которой соединились знаковые для дизайнера эксперименты с объемами, элементы викторианской эпохи, футуристичные детали, а также яркие цвета и нестандартные украшения. В коллекцию вошли свободные брюки и брюки-кюлоты, широкие пояса с надписью «Loewe», платья в пол, пальто с объемными рукавами-фонариками, платья, украшенные бахромой, костюмы, а также вещи, дополненные гигантскими пряжками и кисточками. Украшения, а именно браслеты, Джонатан Андерсон тоже знатно увеличил. Также в коллекцию вошли обновленные варианты сумок Amazona и Puzzle.
К показу коллекции осень-зима 2021 Loewe выпустили газету со снимками авторства фотографа Фумико Имано. На них — модель Фрея Беха Эриксен в одежде как раз из новой коллекции бренда. На главной странице газеты значится: «The Loewe show has been cancelled» («Шоу Loewe отменили»), — это отсылка к пандемии.
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