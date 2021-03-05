Гигантские пряжки, бахрома, микс викторианской эпохи и футуризма: посмотрите на новую коллекцию Loewe

Креативный директор Loewe Джонатан Андерсон показал новую осенне-зимнюю коллекцию бренда, в которой соединились знаковые для дизайнера эксперименты с объемами, элементы викторианской эпохи, футуристичные детали, а также яркие цвета и нестандартные украшения. В коллекцию вошли свободные брюки и брюки-кюлоты, широкие пояса с надписью «Loewe», платья в пол, пальто с объемными рукавами-фонариками, платья, украшенные бахромой, костюмы, а также вещи, дополненные гигантскими пряжками и кисточками. Украшения, а именно браслеты, Джонатан Андерсон тоже знатно увеличил. Также в коллекцию вошли обновленные варианты сумок Amazona и Puzzle.