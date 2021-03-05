Острые плечи, дутые пуховики и длинные кейпы в коллекции Rick Owens осень-зима 2021

На Неделе моды в Париже состоялся показ Rick Owens, а прошел он на пирсе архипелага Лидо-ди-Венеция. Креативный директор.и создатель бренда Рик Оуэнс позволил зрителям увидеть не только шоу, но и его бэкстейдж — модели готовились к своим выходом тут же — на пирсе. В том, что касается одежды, Оуэнс остался верен себе.