Острые плечи, дутые пуховики и длинные кейпы в коллекции Rick Owens осень-зима 2021

На Неделе моды в Париже состоялся показ Rick Owens, а прошел он на пирсе архипелага Лидо-ди-Венеция. Креативный директор.и создатель бренда Рик Оуэнс позволил зрителям увидеть не только шоу, но и его бэкстейдж — модели готовились к своим выходом тут же — на пирсе. В том, что касается одежды, Оуэнс остался верен себе.
Так в коллекцию вошли узнаваемые свитера, надетые нестандартным образом, знаковые для Rick Owens жакеты и верхняя одежда с острыми плечами, объемные пуховики архитектурных форм, ботфорты на высокой подошве, а еще длинные кейпы, комбинезоны в пайетках, боди и платья со шлейфом. В качестве аксессуаров — высокие перчатки, объемные дутые рукава и защитные маски.
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