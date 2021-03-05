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100 (!) подарков на 8 марта для каждой: от суфражистки до домашней хозяйки

«Собака.ru» настаивает: женщина может быть любой, лавировать между своими ипостасями и никому ничего не объяснять (тем более, не быть кому-то должной). Например, сегодня заниматься домашним хозяйством, а завтра отправиться на двухдневный рейв. Именно поэтому мы собрали абсолютно разные одежду, аксессуары и обувь, которые можно подарить как подруге, маме, бабушке, так и самой себе. 

  • Платье Valentino, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 159 500 руб.

  • Тренч OSOME2SOME, ул. Фурштатская, 10

  • Юбка Jacquemus, Babochka, Невский пр., 153, 52 900 руб.

  • Свитер Latrika, ул. Пестеля 13-15

  • Часы Hublot Big Bang Unico White

  • Ожерелье Jil Sander, Babochka, Невский пр., 153, 87 600 руб.

  • Жакет Latrika, ул. Пестеля 13-15

  • Брюки Latrika, ул. Пестеля 13-15

  • Сумка Jacquemus, Babochka, Невский пр., 153, 61 600 руб.

  • Блуза Sandro, Большой пр. П. С., 57/1

  • Кроссовки Reebok Club С, «Галерея», Лиговский пр., 30а

  • Сумка Coins SOPHIE, 14 500 руб.

  • Юбка RATHER, интернет-магазин, 13 400 руб. 

  • Лоферы Pertini, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 23 900 руб. 

  • Ботфорты Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 106 500 руб.

  • Юбка Claudie Pierlot, Au Pont Rouge, Наб. р. Мойки, 73

  • Футболка Sandro, Большой пр. П. С., 57/1

  • Джинсы Barbara Bui, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 9 690 руб.

  • Казаки Zadig & Voltaire, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 17 790 руб.

  • Платье D.Exterior, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 34 900 руб.

  • Ботильоны Proenza Schouler., Babochka, Невский пр., 153, 73 400 руб

  • Сумка FURLA, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 32 000 руб. 

  • Бра INCANTO

  • Трусы INCANTO

Суфражистка

Главным цветом суфражисток — предшественниц феминисток — был белый. А еще это оттенок надежды. Если что-то из этого вам близко (или просто нравится белый цвет), выбирайте! Платье Valentino, идеальный брючный костюм Latrika и сумка Jacquemus подойдут как для победного марша, так и для духоподъемной прогулки.

  • Платье Sandro, Большой пр. П. С., 57/1

  • Кольцо Parur

  • Платье Balmain, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 372 500 руб.

  • Часы Hublot Spirit of Big Bang Light

  • Комбинезон Oscar de la Renta, Babochka, Невский пр., 153, 270 300 руб.

  • Серьги LIYA, Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 17 500 руб.

  • Серьги Parur

  • Платье OSOME2SOME, ул. Фурштатская, 10

  • Платье Sandro, Большой пр. П. С., 57/1

  • Сумка Marc Jacobs, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 42 415 руб.

  • Сумка Jacquemus, Babochka, Невский пр., 153, 39 400 руб.

  • Платье Miu Miu, Babochka, Невский пр., 153, 250 000 руб.

  • Болеро Sandro, Большой пр. П. С., 57/1

  • Подвеска TOUS, «Невский центр», Невский пр. 114, «Галерея», Лиговский пр., 30а

  • Платье Marc Jacobs, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 27 999 руб.

  • Платье Gucci, Babochka, Невский пр., 153,  235 800 руб. 

  • Ожерелье TOUS, «Невский центр», Невский пр. 114, «Галерея», Лиговский пр., 30а

  • Платье My 812, Каменноостровский пр., 54, 400 $

  • Сумка Maje, Большой пр. П. С., 57/1

  • Срафан Ola Ola, ул. Восстания, 1, БЦ «Восстания 1», 3 этаж, 43 500 руб.

  • Ботфорты Balenciaga, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 177 000 руб.

  • Платье United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 6 999 руб.

  • Рукава Le Pompon, интернет-магазин, 5 500 руб.

Романтичная натура

Любите розовый, сочные оттенки, цветочные принты, нежные материалы, красивые камни и милые детали вроде огромного банта или воротничка? Времена, когда все «девчачье» считалось наивным, давно прошли. Чем больше кружева и розового, тем лучше! 

  • Платье CO, Babochka, Невский пр., 153, 54 950 руб.

  • Очки Jacquemus, интернет-магазин Babochka, 31 200 руб.

  • Платье Воttega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 190 500 руб.

  • Пиджак Latrika, ул. Пестеля 13-15

  • Серьги Off-White, Babochka, Невский пр., 153, 58 800 руб.

  • Платье Latrika, ул. Пестеля 13-15

  • Кофта COS, интернет-магазин, 6 990 руб.

  • Шорты OSOME2SOME, ул. Фурштатская, 10

  • Серьги Natia x Lako, Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 13 800 руб.

  • Часы Zenith Elite

  • Рубашка COS, интернет-магазин, 6 990 руб.

  • Брюки & Other Stories, интернет-магазин, 6 990 руб.

  • Часы Zenith Pilot

  • Шоферы The Row, Babochka, Невский пр., 153, 79 900 руб.

  • Пальто OSOME2SOME, ул. Фурштатская, 10

  • Боди INCANTO

  • Брюки Claudie Pierlot, Au Pont Rouge, Наб. р. Мойки, 73

  • Жакет Sandro, Большой пр. П. С., 57/1

  • Пояс Maje, Большой пр. П. С., 57/1

Деловая девушка

Во-первых, «Деловая девушка» — это отличный фильм 1988 года с Мелани Гриффит, Харрисоном Фордом и Сигурни Уивер, а во-вторых, отличный образ для адептов строгих платьев, рубашек оверсайз, удобных лоферов, свободных брюк и жакетов.

  • куртка Vetements, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 325 500 руб.

  • Джинсы Off-White, 56 950 руб.

  • Сумка Off-White, Babochka, Невский пр., 153, 97 700 руб.

  • Ботинки Loewe, Babochka, Невский пр., 153, 59 900 руб.

  • Джинсовая куртка Stella McCartney, Babochka, Невский пр., 153, 79 900 руб.

  • Футболка Balenciaga, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 45 800 руб.

  • Рубашка Zadig & Voltaire, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 25 415 руб.

  • Ботинки Dr. Martens х Black Sabbath, «Галерея», Лиговский пр., 30а

  • Брюки Latrika, ул. Пестеля 13-15

  • Парка Latrika, ул. Пестеля 13-15

  • Ботинки Zadig & Voltaire, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 43 265 руб.

  • Жакет BOSS, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 42 000 руб. 

Бруталка

Грубые ботинки, рваные джинсы и кожаные куртки эмансипированы уже давно и окончательно. И наслаждаться ими мы предлагаем по полной.

  • Спортивные брюки Reebok, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 5 399 руб.

  • Спортивный джемпер Stella McCartney, Babochka, Невский пр., 153, 53 700 руб.

  • Футболка Stella McCartney, Babochka, Невский пр., 153, 19 900 руб.

  • Кроссовки Off-White, Babochka, Невский пр., 153, 43 700 руб.

  • Боди Reebok, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 4 999 руб.

  • Сумка-тоут Alexander Wang, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 27 812 руб.

  • Жилет Moncler, Babochka, Невский пр., 153, 49 400 руб.

  • Рюкзак SHU, Литейный пр., 61, 6 990 руб.

  • Топ Sandro, Большой пр. П. С., 57/1

  • Кроссовки Hogl, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 19 990 руб. 

  • Дождевик GJO.E x «Сила ветра», «Сила ветра», ул. Б. Конюшенная, 9, 11 000 руб.

Спортсменка

Осознание того, что спортивные вещи идеально подходят для повседневной жизни, усилилось во время самоизоляции. И если одни, устав от спортивных брюк, теперь хотят наряжаться, то другие всецело верны худи. Поддерживаем всех.

  • Стайлер Polaris PHS 5095TAi wave Argan Therapy PRO

  • Прозрачная фиксирующая пудра Note, интернет-магазин, 975 руб.

  • Палетка MAC x Harris Reed

  • Аромат Penhaligon's The Inimitable William Penhaligon

  • Крем для рук Iris Hand Cream от Frederic Malle

  • Парфюм Scarlet Poppy от Jo Malone London

  • Тушь Note, интернет-магазин, 1100 руб.

  • Блеск для губ MAC Powerglass

  • Клеточный омолаживающий крем Evercell Absolute Luxe

  • Сыворотка Ilona Lunden, интернет-магазин

  • Клеточный концентрат Evercell Absolute Luxe

Баюти-фанатка

Стайер, пудра или новый аромат? Любительнице бьюти, которая пользуется каждым оттенком в огромной палетке, дарим все!

  • Декоративная подушка, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 2 400 руб. 

  • Набор Baccarat, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 42 300 руб.

  • Скульптура DAUM, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 368 500 руб.

  • Ваза Kaiser, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 7 500 руб. 

  • Свеча Zielinski & Rozen, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23,  2 450 руб.

  • Скульптурная ваза Nezhno, купить онлайн

  • Ручной отпариватель Philips GC800/80

  • Чайная пара, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 1 900 руб. 

Домашняя хозяйка

Если вы еще не избавились от негативного восприятия этого словосочетания, то давно пора. Украшать дом — не менее приятно, сложно и затратно, чем украшать себя. Звание домашней хозяйки звучит почетно, а набор кубков Baccarat выглядит также шикарно, как ювелирное украшение!

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