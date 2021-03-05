100 (!) подарков на 8 марта для каждой: от суфражистки до домашней хозяйки

«Собака.ru» настаивает: женщина может быть любой, лавировать между своими ипостасями и никому ничего не объяснять (тем более, не быть кому-то должной). Например, сегодня заниматься домашним хозяйством, а завтра отправиться на двухдневный рейв. Именно поэтому мы собрали абсолютно разные одежду, аксессуары и обувь, которые можно подарить как подруге, маме, бабушке, так и самой себе.