100 (!) подарков на 8 марта для каждой: от суфражистки до домашней хозяйки

«Собака.ru» настаивает: женщина может быть любой, лавировать между своими ипостасями и никому ничего не объяснять (тем более, не быть кому-то должной). Например, сегодня заниматься домашним хозяйством, а завтра отправиться на двухдневный рейв. Именно поэтому мы собрали абсолютно разные одежду, аксессуары и обувь, которые можно подарить как подруге, маме, бабушке, так и самой себе.
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Платье Valentino, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 159 500 руб.
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Тренч OSOME2SOME, ул. Фурштатская, 10
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Юбка Jacquemus, Babochka, Невский пр., 153, 52 900 руб.
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Свитер Latrika, ул. Пестеля 13-15
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Часы Hublot Big Bang Unico White
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Ожерелье Jil Sander, Babochka, Невский пр., 153, 87 600 руб.
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Жакет Latrika, ул. Пестеля 13-15
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Брюки Latrika, ул. Пестеля 13-15
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Сумка Jacquemus, Babochka, Невский пр., 153, 61 600 руб.
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Блуза Sandro, Большой пр. П. С., 57/1
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Кроссовки Reebok Club С, «Галерея», Лиговский пр., 30а
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Сумка Coins SOPHIE, 14 500 руб.
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Юбка RATHER, интернет-магазин, 13 400 руб.
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Лоферы Pertini, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 23 900 руб.
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Ботфорты Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 106 500 руб.
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Юбка Claudie Pierlot, Au Pont Rouge, Наб. р. Мойки, 73
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Футболка Sandro, Большой пр. П. С., 57/1
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Джинсы Barbara Bui, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 9 690 руб.
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Казаки Zadig & Voltaire, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 17 790 руб.
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Платье D.Exterior, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 34 900 руб.
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Ботильоны Proenza Schouler., Babochka, Невский пр., 153, 73 400 руб
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Сумка FURLA, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 32 000 руб.
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Бра INCANTO
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Трусы INCANTO
Суфражистка
Главным цветом суфражисток — предшественниц феминисток — был белый. А еще это оттенок надежды. Если что-то из этого вам близко (или просто нравится белый цвет), выбирайте! Платье Valentino, идеальный брючный костюм Latrika и сумка Jacquemus подойдут как для победного марша, так и для духоподъемной прогулки.
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Платье Sandro, Большой пр. П. С., 57/1
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Кольцо Parur
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Платье Balmain, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 372 500 руб.
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Часы Hublot Spirit of Big Bang Light
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Комбинезон Oscar de la Renta, Babochka, Невский пр., 153, 270 300 руб.
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Серьги LIYA, Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 17 500 руб.
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Серьги Parur
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Платье OSOME2SOME, ул. Фурштатская, 10
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Платье Sandro, Большой пр. П. С., 57/1
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Сумка Marc Jacobs, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 42 415 руб.
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Сумка Jacquemus, Babochka, Невский пр., 153, 39 400 руб.
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Платье Miu Miu, Babochka, Невский пр., 153, 250 000 руб.
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Болеро Sandro, Большой пр. П. С., 57/1
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Подвеска TOUS, «Невский центр», Невский пр. 114, «Галерея», Лиговский пр., 30а
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Платье Marc Jacobs, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 27 999 руб.
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Платье Gucci, Babochka, Невский пр., 153, 235 800 руб.
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Ожерелье TOUS, «Невский центр», Невский пр. 114, «Галерея», Лиговский пр., 30а
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Платье My 812, Каменноостровский пр., 54, 400 $
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Сумка Maje, Большой пр. П. С., 57/1
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Срафан Ola Ola, ул. Восстания, 1, БЦ «Восстания 1», 3 этаж, 43 500 руб.
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Ботфорты Balenciaga, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 177 000 руб.
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Платье United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 6 999 руб.
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Рукава Le Pompon, интернет-магазин, 5 500 руб.
Романтичная натура
Любите розовый, сочные оттенки, цветочные принты, нежные материалы, красивые камни и милые детали вроде огромного банта или воротничка? Времена, когда все «девчачье» считалось наивным, давно прошли. Чем больше кружева и розового, тем лучше!
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Платье CO, Babochka, Невский пр., 153, 54 950 руб.
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Очки Jacquemus, интернет-магазин Babochka, 31 200 руб.
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Платье Воttega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 190 500 руб.
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Пиджак Latrika, ул. Пестеля 13-15
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Серьги Off-White, Babochka, Невский пр., 153, 58 800 руб.
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Платье Latrika, ул. Пестеля 13-15
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Кофта COS, интернет-магазин, 6 990 руб.
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Шорты OSOME2SOME, ул. Фурштатская, 10
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Серьги Natia x Lako, Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 13 800 руб.
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Часы Zenith Elite
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Рубашка COS, интернет-магазин, 6 990 руб.
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Брюки & Other Stories, интернет-магазин, 6 990 руб.
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Часы Zenith Pilot
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Шоферы The Row, Babochka, Невский пр., 153, 79 900 руб.
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Пальто OSOME2SOME, ул. Фурштатская, 10
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Боди INCANTO
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Брюки Claudie Pierlot, Au Pont Rouge, Наб. р. Мойки, 73
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Жакет Sandro, Большой пр. П. С., 57/1
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Пояс Maje, Большой пр. П. С., 57/1
Деловая девушка
Во-первых, «Деловая девушка» — это отличный фильм 1988 года с Мелани Гриффит, Харрисоном Фордом и Сигурни Уивер, а во-вторых, отличный образ для адептов строгих платьев, рубашек оверсайз, удобных лоферов, свободных брюк и жакетов.
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куртка Vetements, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 325 500 руб.
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Джинсы Off-White, 56 950 руб.
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Сумка Off-White, Babochka, Невский пр., 153, 97 700 руб.
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Ботинки Loewe, Babochka, Невский пр., 153, 59 900 руб.
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Джинсовая куртка Stella McCartney, Babochka, Невский пр., 153, 79 900 руб.
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Футболка Balenciaga, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 45 800 руб.
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Рубашка Zadig & Voltaire, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 25 415 руб.
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Ботинки Dr. Martens х Black Sabbath, «Галерея», Лиговский пр., 30а
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Брюки Latrika, ул. Пестеля 13-15
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Парка Latrika, ул. Пестеля 13-15
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Ботинки Zadig & Voltaire, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 43 265 руб.
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Жакет BOSS, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 42 000 руб.
Бруталка
Грубые ботинки, рваные джинсы и кожаные куртки эмансипированы уже давно и окончательно. И наслаждаться ими мы предлагаем по полной.
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Спортивные брюки Reebok, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 5 399 руб.
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Спортивный джемпер Stella McCartney, Babochka, Невский пр., 153, 53 700 руб.
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Футболка Stella McCartney, Babochka, Невский пр., 153, 19 900 руб.
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Кроссовки Off-White, Babochka, Невский пр., 153, 43 700 руб.
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Боди Reebok, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 4 999 руб.
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Сумка-тоут Alexander Wang, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 27 812 руб.
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Жилет Moncler, Babochka, Невский пр., 153, 49 400 руб.
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Рюкзак SHU, Литейный пр., 61, 6 990 руб.
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Топ Sandro, Большой пр. П. С., 57/1
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Кроссовки Hogl, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 19 990 руб.
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Дождевик GJO.E x «Сила ветра», «Сила ветра», ул. Б. Конюшенная, 9, 11 000 руб.
Спортсменка
Осознание того, что спортивные вещи идеально подходят для повседневной жизни, усилилось во время самоизоляции. И если одни, устав от спортивных брюк, теперь хотят наряжаться, то другие всецело верны худи. Поддерживаем всех.
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Стайлер Polaris PHS 5095TAi wave Argan Therapy PRO
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Прозрачная фиксирующая пудра Note, интернет-магазин, 975 руб.
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Палетка MAC x Harris Reed
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Аромат Penhaligon's The Inimitable William Penhaligon
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Крем для рук Iris Hand Cream от Frederic Malle
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Парфюм Scarlet Poppy от Jo Malone London
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Тушь Note, интернет-магазин, 1100 руб.
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Блеск для губ MAC Powerglass
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Клеточный омолаживающий крем Evercell Absolute Luxe
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Сыворотка Ilona Lunden, интернет-магазин
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Клеточный концентрат Evercell Absolute Luxe
Баюти-фанатка
Стайер, пудра или новый аромат? Любительнице бьюти, которая пользуется каждым оттенком в огромной палетке, дарим все!
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Декоративная подушка, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 2 400 руб.
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Набор Baccarat, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 42 300 руб.
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Скульптура DAUM, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 368 500 руб.
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Ваза Kaiser, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 7 500 руб.
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Свеча Zielinski & Rozen, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 2 450 руб.
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Чайная пара, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 1 900 руб.
Домашняя хозяйка
Если вы еще не избавились от негативного восприятия этого словосочетания, то давно пора. Украшать дом — не менее приятно, сложно и затратно, чем украшать себя. Звание домашней хозяйки звучит почетно, а набор кубков Baccarat выглядит также шикарно, как ювелирное украшение!
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