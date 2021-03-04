Dries van Noten представили коллекцию осень-зима 2021 танцевальным перформансом

Dries van Noten осень-зима 2021 — тот случай, когда форма презентации хороша настолько же, насколько и сама коллекция. В нее вошли как костюмы оверсайз, объемные жакеты, лаконичные рубашки, так и платья из пайеток, тренчи с цветочным принтом, вещи и обувь с меховой отделкой. Палитра также разнообразна: от сдержанных черного и белого, до нежно-розового, глубокого синего и яркого красного.