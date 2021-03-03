Сумки Edith с бахромой и трикотажные платья в коллекции Chloé — дебютной работе Габриэлы Херст для модного дома

В конце 2020 года стало известно, что пост креативного директора Chloé займет Габриэла Херст. И вот на Неделе моды в Париже дизайнер показала свою дебютную работу для модного дома. Херст посвятила новую коллекцию бренда своим предшественникам на посту креативного директора — Фиби Файло, Карлу Лагерфельду, Клэр Уэйт-Келлер, а также основательнице Chloé Габи Агьен.
Осенне-зимняя коллекция модного дома состоит из новой версии сумки Edith, которую украсили бахрома и обрезы тканей, трикотажные платья, дубленка с отстегивающейся нижней частью, пончо с элементами пуховика и объемные куртки, созданные в технике пэчворк. Кстати, Габриэла Херст продолжила работать в sustainable-направлении (чем особо известна) и использовала при создании коллекции остатки материалов.
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