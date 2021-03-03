Весенне-летняя коллекция UNIQLO +J появится в продаже 25 марта

Коллаборация японского бренда и дизайнера Жиль Сандер, камбэк которой состоялся в прошлом сезоне (сопровождавшийся тотальным sold out) теперь посвящена весне и лету 2021. В новую коллекцию вошли вещи из натуральных и смесовых материалов четких силуэтов. Сама Жиль Сандер назвала основной идеей свежей коллаборации изысканность.