Что дарить на 8 марта: мужская версия — советует креативный директор сети «Кенгуру»

Уже сейчас вовсю готовимся к летнему сезону. А в нем не обойтись, конечно, без шлепок Town с надписью «must have», которые говорят сами за себя. С таким аргументом точно не поспоришь. В любом сезоне пригодятся худи или футболка с принтом или патчем и шелковая пижама. Максимально весеннее настроение помогут создать аксессуары. Я бы посоветовал выбрать шелковый платок Radical Chic и мини-сумочку Red Valentino — идеально для подарка на 8 марта.