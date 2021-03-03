Что дарить на 8 марта: мужская версия — советует креативный директор сети «Кенгуру»

Перед 8 марта решили узнать мнение, так сказать, со стороны. Креативный директор сети магазинов «Кенгуру» Игорь Мельников не просто выбрал топ-5 подарков для девочек, но и посоветовал кроссовки на весну, назвал вещи, без которых в этом сезоне не обойтись, а также рассказал о самых трендовых цветах и самых весенних детских коллекциях.
Топ подарков на 8 марта
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Шлепки Town, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 4 999 руб.
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Худи IRO, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 36 000 руб.
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Футболка Red Valentino, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 16 999 руб.
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Худи Markus lupfer, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 22 999 руб.
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Пижама Olivia von Halle, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 44 000 руб.
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Пижама Olivia von Halle, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 49 000 руб.
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Платок Radical Chic, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 13 999 руб.
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Сумка Red Valentino, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17
Уже сейчас вовсю готовимся к летнему сезону. А в нем не обойтись, конечно, без шлепок Town с надписью «must have», которые говорят сами за себя. С таким аргументом точно не поспоришь. В любом сезоне пригодятся худи или футболка с принтом или патчем и шелковая пижама. Максимально весеннее настроение помогут создать аксессуары. Я бы посоветовал выбрать шелковый платок Radical Chic и мини-сумочку Red Valentino — идеально для подарка на 8 марта.
Кроссовки на весну
В Петербурге всегда надо иметь минимум две пары кроссовок, предназначенных для весеннего сезона. Одну — для сухой погоды, другую — для мокрой и снежной. Светлую MSGM оставляем для погожих дней, темную Red Valentino — готовим на случай непредсказуемых погодных условий.
Маст-хэв сезона
Платье IRO с абстрактным принтом — удачно и ненавязчиво отражает тенденции взрослой моды. Одно из главных цветовых сочетаний весны — микс розового и зеленого оттенков, который как раз создает принт платья. Бермуды также перекликаются с трендами — именно они стали альтернативой брюкам в летнем офисном (заменяем в нашем случае на школьный) дресс-коде. А белая обувь уже и вовсе стала классикой.
Самая весенняя коллекция
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Жакет MSGM, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 52 000 руб.
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Брюки MSGM, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 28 999 руб.
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Футболка MSGM, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 17 999 руб.
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Футболка MSGM, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 19 999 руб.
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Брюки MSGM, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 28 999 руб.
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Платье Red Valentino, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 92 000 руб.
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Платье Red Valentino, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 92 000 руб.
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Блуза Red Valentino, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 58 000 руб.
Вне конкуренции Red Valentino и MSGM — смотрите сами!
Главные цвета
Они не просто главные, а максимально весенние! В фаворитах сиреневый, бабл-гам, бледно-желтый, небесно-голубой и мятный.
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