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Посмотрите на коллекцию SS21 марки OSOME2SOME, вдохновленную 90-ми

Дизайнеры и создательницы марки Наташа Бузакова и Аня Андриенко решили представить, как бы сейчас выглядели кумиры конца 90-х. Представили и нашли вдохновение в образах героев того времени. При этом сохранили знаковые для бренда природную палитру, простые по форме силуэты и натуральнее материалы: шелк, хлопок, шерсть.

Новая коллекция OSOME2SOME состоит из широких черных брюк на низкой посадке из мягкого черного денима, голубого шелкового платья, бомбера из плотной шерсти, розового укороченного жакета, но главные вещи — тренч из эко-кожи цвета кокосового молока, небесно-голубое летнее пальто без воротника и костюм неонового розового цвета.

Первый дроп OSOME2SOME уже представлен в офлайновом магазине марки.

ул. Фурштатская, 10

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