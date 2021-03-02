Посмотрите на коллекцию SS21 марки OSOME2SOME, вдохновленную 90-ми

Новая коллекция OSOME2SOME состоит из широких черных брюк на низкой посадке из мягкого черного денима, голубого шелкового платья, бомбера из плотной шерсти, розового укороченного жакета, но главные вещи — тренч из эко-кожи цвета кокосового молока, небесно-голубое летнее пальто без воротника и костюм неонового розового цвета.

Первый дроп OSOME2SOME уже представлен в офлайновом магазине марки.

ул. Фурштатская, 10