15 главных вещей марта: розовая куртка-пилот, кроссовки из переработанного пластика и it-bags

Мюли Pradа

Только по одному мятному оттенку можно догадаться, что к этой паре приложил руку Раф Симонс, ведь все мы знаем его страсть к холодным цветам. В остроносые мюли из первой коллекции Рафа с Миуччей Прада зашита идея о том, как традиционные вещи трансформируются под влиянием технологий. Отсюда футуристичный стайлинг, резиновая подошва и каблук архитектурной формы. Классика? Тоже есть: треугольник с заветной надписью Prada — логотип дома.

Prada, Б. Конюшенная ул., 13