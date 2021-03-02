15 главных вещей марта: розовая куртка-пилот, кроссовки из переработанного пластика и it-bags

Директор отдела моды «Собака.ru» Ксения Гощицкая рекомендует it-bags с жемчужными ручками и золотыми цепями.
Сумка JW Аnderson
Гигантская цепочка на плечевом ремне весенней it-bag Chain Anchor — фирменный прием дизайнера Джонатана Андерсона. Он любит гипертрофированные объемы и ироничную интерпретацию трендов, а еще эстетику морских путешествий: глубокий синий оттенок с белой прострочкой украшен монограммой из инициалов дизайнера в виде якоря.
ДЛТ, Б. Конюшенная ул., 21–23
Мюли Pradа
Только по одному мятному оттенку можно догадаться, что к этой паре приложил руку Раф Симонс, ведь все мы знаем его страсть к холодным цветам. В остроносые мюли из первой коллекции Рафа с Миуччей Прада зашита идея о том, как традиционные вещи трансформируются под влиянием технологий. Отсюда футуристичный стайлинг, резиновая подошва и каблук архитектурной формы. Классика? Тоже есть: треугольник с заветной надписью Prada — логотип дома.
Prada, Б. Конюшенная ул., 13
Сумка Chanel
Самая кинематографичная сумка сезона получилась у Chanel. Золотой логотип, жемчужный ремень и винтажную форму кисета дизайнер дома Виржини Виар подсмотрела в фильмах с Жанной Моро, Роми Шнайдер и Анной Карина. Классика!
Chanel, Невский пр., 152
Платье Sandro
Трикотажное платье Sandro — азбука трендов лета: крой в стиле 1970-х, плиссировка, супермодный оранжевый цвет и вырез cut away, деликатно обнажающий тело.
Sandro, Большой пр. П. С., 57/1
Коллекция Givеnchy
В первой коллекции Givеnchy от Мэтью Уильямса, некогда арт-директора Канье Уэста, ждали отсылок к стритвиру, но дизайнер удивил трепетным отношением к архиву. В ней есть и акцентные плечи, которые обожал Юбер де Живанши, и рога-каблуки — оммаж Александру Маккуину на посту креативного директора дома. От себя американский дизайнер добавил крупные металлические украшения: цепи-колье и замки-кулоны.
ДЛТ, Б. Конюшенная ул., 21–23
Юбка Gerard Darel
Юбки-макси — хит весны! Тем более с воланами и крутым цветочным принтом, сочетающим фуксию, алый и розовый, как у Gerard Darel.
Gerard Darel, Большой пр. П. С., 23
Коллекция Peserico
Цитировать палитру фресок художника итальянского рококо в коллекции одежды так, чтобы это выглядело «вау» в 2021 году, может только бренд родом из Венеции. Оттенки облачной пыли, извести и охры, как на фресках Тьеполо, дизайнеры Peserico наложили на силуэты в стиле сафари: платья свободного кроя с накладными карманами, комбинезоны и сарафаны. А еще у марки важный дебют — первая мужская коллекция. Очень элегантная!
Peserico, наб. канала Грибоедова, 18
Коллекция Stefano Ricci
Флорентийский бренд Stefano Ricci зашивает в коллекции культурные коды столицы Тосканы. Например, актуальные оттенки оранжевого напоминают о черепице на куполе Брунеллески, а синева идеальных костюмов — о безоблачном летнем небе родины Да Винчи.
Stefano Ricci, наб. реки Мойки, 42; Вознесенский пр., 1
Костюм Claudie Perlot
Горчичный костюм-слоуч от Claudie Perlot — находка сезона. Он должен сидеть максимально свободно, как будто вы утащили его из гардероба бойфренда. Совсем круто носить такой на голое тело.
Claudie Perlot, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73
Сумка Dior
Что нужно знать о новой сумке Caro от Dior? Первое: она названа в честь сестры Диора Катрин, которую все называли Каро. Второе: чтобы сделать геометрический узор каннаж, мастер должен проложить 18 000 стежков. Третье: это it-bag.
Dior, Невский пр., 113/4
Куртка Vetements
Излюбленный ход Демны Гвасалии — твист реальности — читается и в этой куртке-пилот Vetements. Только он мог так дерзко покрасить в розовый цвет один из главных атрибутов милитари-эстетики.
ДЛТ, Б. Конюшенная ул., 21–23
Коллекция Furla
В новой рекламной кампании Furla зашифрован манифест дольче вита, где главными ценностями признаются оптимизм и легкость. Об этом вся весенне-летняя коллекция: тоуты, шоперы и кроссбоди выпущены во множестве оттенков, от карамели до кьянти. И еще одна очень хорошая новость — теперь в Furla есть полноценная мужская линия!
Furla , ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а
Коллекция LaTrika
Костюмы и свитера петербургского бренда LaTrika мы приметили за лаконичный крой, идеальную посадку и качество ткани. Для весенней коллекции основатель марки Леся Никонова выбрала кашемировые свитера, белоснежные двойки, шел- ковые блузы, пиджаки из экокожи и шерстяные пальто. Аскетичность кроя по замыслу дизайнера означает перемещение фокуса с внешнего на внутреннее. Редкость для локального бренда — крутая работа с цветом: супермодные оранжевый и ультрамарин — в палитре сезона.И адепты природных оттенков будут довольны — глубокий синий, приглушенный серый и зеленые оттенки тоже на месте.
LaTrika, ул. Пестеля, 13–15
Сникеры Geox
Будущее? Кроссовки Aerantis от Geox с динамической системой вентиляции, которая регулируется прямо во время ходьбы! Модель существует в двух вариантах: из натуральной кожи и технологичного итальянского материала Econyl, созданного из переработанных рыболовных сетей и извлеченного из моря пластика.
Geox, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а
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