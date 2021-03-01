Покупка недели: свитер (и не только) «Богема Ленинград» из дропа, посвященного 40-летию Ленинградского рок-клуба

Нашли свитер, способный вызвать приятную ностальгию по временам Ленинградского рок-клуба (даже если вы его не застали, но много о нем слышали). Как раз вовремя — прямиком к его дню рождения — 7 марта 1981 года. 40-летие рок-клуба отмечает творческое объединение «Богема Ленинград» выпуском дропа, в который вошел тот самый свитер, а также сумки «Для Пива», подвеска «Б» и кольцо «Рубинштейна» (напоминаем, что Ленинградский рок-клуб находился в доме на Рубинштейна, 13).
Прелесть дропа в том, что его традиционно можно купить только на запароленном сайте «Богемы Ленинград». Еще есть время найти пароль — продажа коллекции стартует завтра, 2 марта, в 17:00. Свитер обойдется в 7 490 рублей, сумка — в 3 000, подвеска — в 6 500, кольцо — в 14 970. И что-то нам подсказываем, что все вещи быстро станут old out.
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