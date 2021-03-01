Покупка недели: свитер (и не только) «Богема Ленинград» из дропа, посвященного 40-летию Ленинградского рок-клуба

Нашли свитер, способный вызвать приятную ностальгию по временам Ленинградского рок-клуба (даже если вы его не застали, но много о нем слышали). Как раз вовремя — прямиком к его дню рождения — 7 марта 1981 года. 40-летие рок-клуба отмечает творческое объединение «Богема Ленинград» выпуском дропа, в который вошел тот самый свитер, а также сумки «Для Пива», подвеска «Б» и кольцо «Рубинштейна» (напоминаем, что Ленинградский рок-клуб находился в доме на Рубинштейна, 13).