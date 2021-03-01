Судейские мантии, расстрелянные вещи и образ прокурора: у бренда 404 NOT FOUND вышла коллекция SS21

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«В SS21 есть несколько вопросов, на которые я не то что нахожу ответ, скорее просто задаю их, наблюдая за жизнью вокруг. Свободна ли справедливость? Любит ли свобода сама себя? Бывает ли любовь справедливой?

Например, мы сделали мужские трусы с надписью «Liberté»(с фр «свобода»), которые девушки могут носить как шорты. Мы шутим, что это про свободную любовь. Но если задуматься, так ли любовь свободна? У нас так много условий и споров о том, какой именно она должна быть.

Чистой и настоящей любви мы посвятили белый тренч с принтом в виде ангелов и словом «Amore» (с ит. «любовь»). Он олицетворяет то божественное и прекрасное, что спасет наше сердце и душу. Поэтому цвет плаща белый, а сам принт нежно-розовый. К любви вопросов нет. Только о том, бывает ли она справедливой. Остальная часть коллекции делает ее полноценной».