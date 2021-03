Судейские мантии, расстрелянные вещи и образ прокурора: у бренда 404 NOT FOUND вышла коллекция SS21

Многие вещи из новой коллекции бренда JUSTISE COMES так или иначе отсылают к униформе служителей закона. Например, черный плащ с объемными рукавами напоминает судейскую мантию, черные рубашки с подчеркнутыми плечами и кожаный пиджак с юбкой — образ прокурора или адвоката, серый костюм — одежду суда присяжных, а его подкладка в полоску — форму арестантов. Не зря название JUSTISE COMES переводится как «Справедливость наступает», а представляет собой коллекция реакцию команды 404 NOT FOUND на происходящие в мире события.