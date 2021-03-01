Судейские мантии, расстрелянные вещи и образ прокурора: у бренда 404 NOT FOUND вышла коллекция SS21

Многие вещи из новой коллекции бренда JUSTISE COMES так или иначе отсылают к униформе служителей закона. Например, черный плащ с объемными рукавами напоминает судейскую мантию, черные рубашки с подчеркнутыми плечами и кожаный пиджак с юбкой — образ прокурора или адвоката, серый костюм — одежду суда присяжных, а его подкладка в полоску — форму арестантов. Не зря название JUSTISE COMES переводится как «Справедливость наступает», а представляет собой коллекция реакцию команды 404 NOT FOUND на происходящие в мире события.
Кроме отсылок, в коллекции много символизма. Плащ-мантию украшают пуговици с изображением интерпретированного герба Соединенного королевства, также лев и единорог, держащие щит с лозунгом «Dieu et mon droit» («Бог и мое право»), появились на базовых футболках, свитшотах и худи 404 NOT FOUND. Для усиления эффекта вещи выглядят так, будто их только что расстреляли. Принты в виде надписей продолжают тему коллекции, среди них слова и словосочетания «Liberté», «God’s justice», «Justice comes», «Amore». Свободу дизайнер бренда Алена Феликсов трактует по-разному, например, предлагает много вещей-унисекс.
Алена Феликсова
дизайнер 404 NOT FOUND
«В SS21 есть несколько вопросов, на которые я не то что нахожу ответ, скорее просто задаю их, наблюдая за жизнью вокруг. Свободна ли справедливость? Любит ли свобода сама себя? Бывает ли любовь справедливой?
Например, мы сделали мужские трусы с надписью «Liberté»(с фр «свобода»), которые девушки могут носить как шорты. Мы шутим, что это про свободную любовь. Но если задуматься, так ли любовь свободна? У нас так много условий и споров о том, какой именно она должна быть.
Чистой и настоящей любви мы посвятили белый тренч с принтом в виде ангелов и словом «Amore» (с ит. «любовь»). Он олицетворяет то божественное и прекрасное, что спасет наше сердце и душу. Поэтому цвет плаща белый, а сам принт нежно-розовый. К любви вопросов нет. Только о том, бывает ли она справедливой. Остальная часть коллекции делает ее полноценной».
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