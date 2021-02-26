Посмотрите на новую коллекцию верхней одежды бренда Moose Knuckles

В сезоне весна-лето 2021 канадский бренд представил свою дебютную линию Pack Your Moose. Это коллекция непромокаемой одежды, призванная защищать от непогоды. Каждый анорак Moose Knuckles теперь имеет не только нейлоновую оболочку без подкладки и переработанную фурнитуру, обеспечивающие защиту, но и компактную конструкцию и систему креплений, которые помогут, если внезапно пойдет дождь.