Посмотрите на новую коллекцию верхней одежды бренда Moose Knuckles

В сезоне весна-лето 2021 канадский бренд представил свою дебютную линию Pack Your Moose. Это коллекция непромокаемой одежды, призванная защищать от непогоды. Каждый анорак Moose Knuckles теперь имеет не только нейлоновую оболочку без подкладки и переработанную фурнитуру, обеспечивающие защиту, но и компактную конструкцию и систему креплений, которые помогут, если внезапно пойдет дождь.
Свою новую коллекцию спортивной и демисезонной верхней одежды Moose Knuckles презентовали кампанией ARISE, над которой работал фотографа Хьюго Комте. Групповые и динамичные снимки призваны подчеркнуть индвидуальность каждой вещи и ее носителя. «Я хотел показать природу индивидуальности. Идею о том, что каждый может быть уникальным, не позволяя различиям разделять нас», — прокомментировал кампанию Комте.
Коллекции бренда Moose Knuckles представлены в Петербурге в ДЛТ.
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